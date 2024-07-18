Как сообщает издание , жительницу Алматы задержали за разжигание межнациональной розни в соцсетях. Марал Жалелова, не стесняясь в выражениях, оскорбляла в соцсетях по национальному признаку русских, а также тех казахов, которые воевали в Великой Отечественной войне, заодно называя «красавчиком» Адольфа Гитлера.



— Департамент полиции сообщает о задержании жительницы Алматы, которая выражалась нецензурно, а также в речи использованы оскорбления по национальному признаку. По данному факту проводится досудебное расследование. Кроме того, следствием изучаются действия других фигурантов, которым будет дана соответствующая правовая оценка, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, отвечая на запрос новостного агентства КазТАГ.