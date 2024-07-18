В министерстве просвещения РК сообщили, что они разработали программу для помощи детям, пострадавшим от насилия. Несовершеннолетним, которые подверглись жестокому обращению, буллингу или стали свидетелями преступлений, будет оказываться комплексная помощь. Им помогут преодолеть эмоциональные, когнитивные и поведенческие последствия травм.

Пострадавшим детям будет оказываться медицинская, психологическая, педагогическая, социальная и правовая помощь. В рамках программы разработаны единые методические рекомендации по оказанию психологической помощи детям и их родителям.

— Каждый ребенок имеет право на защиту от насилия и жестокого обращения. Принятие данной инициативы помощи подтверждает обязательство государства и общества защищать эти права и обеспечивать безопасное детство для каждого ребенка. Эта программа является важным шагом в создании системы поддержки, которая будет помогать детям справляться с травмами и восстанавливать их психологическое благополучие, — подчеркнула заместитель председателя Комитета по охране прав детей МП РК Юлия Овечкина.

В ведомстве отметили, что помощь будет реализовываться на базе центров психологической поддержки на областном уровне и отделов образования на районном уровне.