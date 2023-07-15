Аналитики Ranking.kz подсчитали, что за январь–май этого года зарегистрировано 1 080 правонарушений в отношении несовершеннолетних. Это 7,6% больше, чем годом ранее. Большая часть из них пришлась на правонарушения средней тяжести — 364 случая, тяжкие правонарушения — 252 случая, особо тяжкие — 198 случаев. В региональном разрезе больше всего правонарушений в отношении детей зарегистрировали:
  • в Туркестанской области — 100 случаев,
  • в Алматы — 89 случаев,
  • в Алматинской области — 86 случаев.
Меньше всего правонарушений:
  • в Улытауской области — 15 случаев,
  • СКО — 26 случаев,
  • Павлодарской области — 33 случая.
Наибольший рост количества правонарушений в отношении детей зафиксирован в Мангистауской области: сразу на 67,6% за год, до 57 случаев. Наибольшее сокращение — в Павлодарской области — на 29,8%. Наибольшее количество правонарушений против несовершеннолетних пришлось на:
  • половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста — 158 случаев,
  • нарушение правил дорожного движения — 158 случаев.
  • изнасилование — 83 случая,
  • кражи — 82 случая.
В отношении детей и подростков также фиксировались случаи хулиганства и развращения малолетних.