По данным пресс-службы МЧС РК, сегодня, 15 июля, в 11:40 от работников ГЛПР «Семей орманы» в ДЧС области Абай поступила информация о загорании сухой травы и деревьев на территории Бегенского лесничества.

На место пожара направлены силы и средства подразделений МЧС, военнослужащих воинской части 68303 МЧС и сотрудники ДЧС ВКО, а также авиация министерства.

По предварительной информации площадь пожаров составляет 20 гектаров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вблизи пожара расположена зона отдыха «Шошкала», где в настоящее время находятся отдыхающие. Спасатели проводят разъяснительные работы и рекомендуют покинуть зону отдыха из-за возможного задымления.