В Балхаше полуторогодовалый ребёнок впал в кому после укуса змеи, сообщили в управлении здравоохранении Карагандинской области, передает Informburo.kz.

Ребёнок поступил в больницу 22 июня с укушенной раной левой кисти.

"В связи с ухудшением состояния, по рекомендации областного консилиума и республиканской телемедицины ребёнок переведён в многопрофильную областную детскую клиническую больницу Караганды. На сегодня состояние ребёнка расценено как очень тяжёлое, он находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Проводится всё необходимое лечение", – ответили в управлении.