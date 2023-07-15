32-летний чиновник обвинялся в совершении мошенничества в крупном размере. Он работал главным специалистом Аксайского сельского округа в Темирском районе Актюбинской области и имел право второй подписи, чем и воспользовался для совершения своих преступных схем.

В материалах дела говорится, что с 17 апреля 2020 года по октябрь 2022 года он, использовав вверенную ему ЭЦП акима сельского округа, присвоил более трех миллионов тенге бюджетных средств, выделенных на зарплату и командировочные сотрудников акимата, а с января по декабрь 2022 года, незаконно заключил 27 договоров между аппаратом акима Аксайского сельского округа и ТОО, четыре договора с ИП о госзакупках, и присвоил уже 11,5 миллиона тенге из бюджета.

Ущерб от преступных действий подсудимого составил 14 787 517 тенге.

Чиновник, теперь уже бывший, в ходе процесса свою вину признал полностью. Суд учел это, а также то, что у него есть несовершеннолетние дети, ранее он не был судим, активно участвовал в раскрытии преступления, и назначил наказание – 4 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Бывший работник акимата будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. С него в доход государства взыскали 14 787 517 тенге.

Также суд вынес частное постановление в адрес акима Темирского района.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фарида ЗАРИП