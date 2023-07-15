Руководитель управления ветеринарии Серик Нурмагамбетов рассказал, что владельцам сельскохозяйственных животных, сданных на санитарный убой, предусмотрена компенсация. За счёт местного бюджета им полагается выплата в размере 30% от среднемесячной рыночной стоимости каждого килограмма мяса.

– Однако при отсутствии патологических изменений в тушах и внутренних органах крупного рогатого скота, свиней, верблюдов и лошадей, положительно реагировавших на бруцеллез, после 12 часов выдержки в морозильной камере, разрешается реализация без ограничений. При этом владельцу скота не выплачивается компенсация. А при выявлении патологических изменений они направляются на колбасные и консервные изделия и им выплачивается компенсация, — уточнил он.

А туши овец и коз в обязательном порядке перерабатываются в колбасные или консервные изделия и им выплачивается компенсация в размере 30% от среднерыночной стоимости.

С начала этого года 29 владельцев животных получили компенсации на 1,2 миллиона тенге. В 2022 году 155 владельцам скота выплатили восемь миллионов тенге.