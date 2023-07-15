Об аварии на газопроводе сообщили жители поселка Зачаганск.

Кроме того, в мессенджере WhatsApp гуляет рассылка с видео.

- При проведении земляных работ в микрорайоне Сарытау, ул. Айткулова поврежден подземный газопровод среднего давления д.225 мм. Аварийной бригадой перекрыта задвижка на выходе с головного ШГРП. Временно без газа мкр. Сарытау, часть мкр. Арман 1178 потребителей частного сектора. Ремонтные работы сегодня силами СЭРГС. Повторные пуски газа ТОО Вестсервис. Земляные работы проводились без согласования с ЗКПФ, - говорится в рассылке.

Между тем, аким Зачаганска Аккали Аубекеров подтвердил информацию и сообщил, что в настоящее время проводятся восстановительные работы и в скором времени газ в домах появится.