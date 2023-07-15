Дело по истязанию детей в коррекционном центре рассматривалось в суде №2 города Атырау.

По информации пресс-службы суда, специалиста детского коррекционного центра обвиняли в преступлении по статье 110 УК РК «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии в отношении двух и более лиц».

- Судом установлено, что в обязанности специалиста входило обучение особенных детей навыкам, коррекции поведения, индивидуально с ребенком в течение 45 минут. Она, находясь в специальном кабинете детского центра при проведении индивидуальных занятий с несовершеннолетними, причинила физическое и психическое страдание трем несовершеннолетним путем систематического нанесения им побоев или иными насильственными действиями. Вина подсудимой полностью доказана показаниями законных представителей потерпевших, свидетелей, заключением экспертизы, видеозаписями и другими доказательствами по делу, - говорится в сообщении суда.

Гособвинение просило лишить свободы подсудимую сроком на четыре года. С позицией прокурора согласились и представители потерпевших, а также просили взыскать с нее моральный ущерб.

Подсудимая вину признала частично, она и ее адвокат просили переквалифицировать действия со статьи «Истязание несовершеннолетних» на статью «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Кстати, максимальное наказание по этой статье штраф или арест до 40 суток, тогда как за истязание максимальный срок лишение свободы до семи лет.

Приговором суда специалист коррекционного центра была признана виновной по статье «Истязание» и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел отсутствие судимости и наличие на ее иждивении малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Также с подсудимой в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в шесть миллионов тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, об истязаниях детей стало известно в ноябре прошлого года. Когда мама одного из воспитанников опубликовала видео с камер наблюдения.