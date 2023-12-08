Сегодня, восьмого декабря, в ЗКО с рабочим визитом приехал министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев. Сначала он встретился с педагогами области, а после провёл личный прием граждан. К нему обратились родители подростка, который подвергался буллингу со стороны сверстников.

13 ноября в туалете уральской школы №38 девятиклассник ударил по лицу восьмиклассника, третий подросток снимал это на видео. Ролик появился в социальных сетях. Родители мальчика увидели видео и только тогда подросток признался им, что часто подвергается буллингу.

Мама подростка Назгуль Дауылбаева рассказала Гани Бейсембаеву подробности произошедшего. Её сын часто подвергался травле именно в стенах школы.

— Оказывается, он часто отпрашивался с уроков. Говорил, что у него болит живот. На лице у него были отёки. Нам он говорил, что ударился об дверь. Но потом нам стало известно, что его регулярно избивают в школе. При этом сын просил никому не говорить, иначе якобы те мальчики грозились с ним расправиться. Он сказал, что учителя и руководство школы в курсе происходящего, но ничего не предпринимают. Я спросила, может он сам придирается к другим? Но получила отрицательный ответ. Ситуация накалилась, когда одноклассники сына начали скидывать ему ссылку на видео его избиения, — рассказала женщина.

По её словам, они сами обратились в администрацию школы и в полицию. Им пообещали ответить, но прошло уже трое суток. Каких-либо действий со стороны педагогов и полиции семья не дождалась. Тогда они решили обратиться в городской отдел образования. Там вовсе оказались не в курсе ситуация.

Седьмого декабря родители решили придать этому делу огласку. И только после этого вечером маме подростка позвонили со школы и попросили прийти на собрание.

— На собрании учителя просили прощения и не раздувать это дело. Извинились родители только одного мальчика. Около 21:00 к нам домой пришли юрист школы, родитель, директор и завуч. Начали стучать в калитку, в окна, просили выйти и поговорить с ними. Дочь болеет эпилепсией, она спала и я не могла её оставить. Мои просьбы уйти они проигнорировали. Права нашего ребёнка нарушены, его психика тоже. Я прошу вас принять меры. Даже младшеклассники теперь называют сына ябедой и стукачом, — заявил отец мальчика Жанибек Толепбергенов.

Министру продемонстрировали переписку, в которой те самые подростки угрожали мальчику физической расправой в случае, если тот пожалуется. Заместитель начальника управления Уральска Ернар Султангалиев доложил министру, что родителей подростков привлекли к административной ответственности.

— Я смело могу полагать, что в этой школе травлю устраивают не только одному мальчику, а многим. Надо провести проверку, принять меры, не оставлять эту ситуацию. Поручаю замакиму ЗКО Бакытжану Нарымбетову и председателю комитета по охране прав детей Назымжан Оспановой держать эту ситуацию на особом контроле. Значит подобные ситуации происходят и в соседних школах. При необходимости сюда приедет специальная комиссия. Здесь цель одна — создать нашим детям безопасную среду в стенах школы. Дети не должны подвергаться давлению со стороны сверстников и взрослых. Не нужно скрывать происходящее, будет ещё хуже. Не нужно давить тех, кто говорит правду, — подчеркнул Гани Бейсембаев.

Министр поручил полиции изучить, насколько правомерны были действия руководства школы, когда они заявились к семье поздним вечером.

— Мама мальчика в данной ситуации хочет защитить не только своего ребёнка, но и других детей, которые, возможно, тоже подвергаются травле в этой школе. Считаю, что для этого тоже нужна смелость. Администрация школы в этой ситуации допустила ошибки. Но оценку их действиям даст соответствующий орган. Не ограничивайтесь выговором или замечанием, и если ошибки серьёзные, то виновные должны быть привлечены к ответственности. Нужно провести работу и в других школах города. Учителя должны сопереживать детям, ведь государство доверило им самое ценное. Буллинг и травлю в школе надо искоренять. Родителей подростков, которые буллят, нужно привлекать к ответственности, — заявил министр просвещения.

Гани Бейсембаев считает, что агрессивные подростки должны быть на школьном учёте и на учёте полиции.

— В сообщениях, которые мне показали, содержатся настоящие угрозы. Это же уголовное правонарушение. Если родители не справляются с воспитанием своих чад, то нужно определять их в специальные учреждения для детей с девиантным поведением. Это помимо штрафа! Объясняйте это родителям. С головы детей не должен упасть ни один волос. Об этом должен помнить каждый учитель и каждый директор. А кто не согласен с этим, то им не место в школе. Сколько боли причинили этой матери. Не нужно для галочки перед ней извиняться, не делайте одолжение, — высказался министр.

Гани Бейсембаев добавил, что эта ситуация будет находиться на его личном контроле. А через две недели он обещал позвонить семье мальчика и узнать о том, насколько продвинулось дело. При необходимости даже ещё раз приехать.

— Я прошу прощения за своих коллег, за директора школы, за ваших учителей, за руководства управления и отдела образования, — добавил он.

Заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов обещал возглавить специальную комиссию, которая изучит это дело.