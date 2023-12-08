Ранее специалисты и подопечные этих организаций уже получили доступ к поездкам, так в 2023 году было совершено более 6000 бесплатных поездок, а общая сумма помощи поездками и доставками составила более 13 млн тенге.

Яндекс Казахстан рассказал о расширении своей системной программы поддержки некоммерческих организаций в Казахстане собственными сервисами. В дополнение к поездкам для команд и подопечных, фонды-партнеры смогут бесплатно заказывать услугу доставки. Это удобно для отправки по городу документов, допустимых для доставки медицинских изделий, благотворительных грузов, которые часто необходимо доставить очень быстро, так как от них зависит помощь людям.

Среди организаций, получающих поддержку сервисами Яндекс Такси и Яндекс Доставка – Ассоциация Родителей Детей-инвалидов (АРДИ), Добровольное Общество Милосердие (ДОМ), Кең Жүрек, Күн бала, Омірге сен, частный благотворительный фонд «Тепло» и социальное предприятие Green Tal.

— Яндекс Доставка позволяет быстро дотянуться до любой вещи в городе, такая мобильность может сильно помочь ограниченным в передвижении людям – будь то ограничение временем, возможностями здоровья или другими обстоятельствами. Благотворительные организации с помощью нашего сервиса теперь смогут не тратить время хотя бы на организацию доставки и больше внимания уделять непосредственно помощи людям, — комментирует Алишер Тунгушбаев, руководитель Яндекс Доставки в Казахстане.

В 2023 году благотворительные организации заказали через сервисы Яндекса более 6000 бесплатных поездок, ими пользуются подопечные и профильные специалисты, которые им помогают, например, врачи, психологи и реабилитологи. А в ходе пилотного проекта по заказу услуг курьеров уже выполнено 250 доставок. Общая сумма помощи поездками и доставками составила более 13 млн тенге.

— Как правило, график реабилитации ребенка с особенностями расписан по минутам, в наш центр едут дети из самых отдаленных районов города, иногда с пересадками на нескольких автобусах. Благодаря Яндексу эти поездки становятся комфортными и не такими стрессовыми как для детей, так и для родителей. А с помощью Доставки мы отправляем срочные документы партнерам и доставляем свежую выпечку из нашей «Пекарни возможностей» заказчикам, — рассказывает Алла Джан-Ша, руководитель фонда помощи детям с синдромом Дауна «Күн бала».

— Быстрая доставка документов и изделий медицинского назначения существенно облегчает нам работу, а для наших подопечных экономит время, позволяя им сосредоточиться на других аспектах жизни, — добавляет Шырын Амантаева, медсестра и координатор фонда «Өмірге сен».

Частный благотворительный фонд «Тепло», который занимается сбором и распределением одежды для адресной помощи малоимущим и нуждающимся людям, использует Яндекс Доставку для отправки вещей получателям или фондам-партнерам, а также чтобы перевозить груз от пунктов сбора на склад для сортировки или, например, к месту городских эко-ярмарок.

Бесплатный доступ к услугам доставки также получило социальное предприятие Green Tal Эмина Аскерова в Астане, которое занимается поддержкой и трудоустройством людей с ограниченными возможностями или попавших в сложные жизненные обстоятельства. Яндекс Доставка помогает ему с отправкой товаров из мастерских Green Tal заказчикам. Деятельность Green Tal позволяет подопечным организации получать доход и способствует их социализации.

