Знакомство с парнем в социальной сети закончилось для казахстанки разбоем, сообщает Polisia.kz.

Жителя Уральска задержали в Шымкенте по подозрению в разбое. В полицию обратилась 21-летняя девушка.

— Мужчина, с которым она познакомилась в интернете несколько дней назад, обещая ей сюрприз и завязав глаза, завел девушку в квартиру. Там, связав руки и угрожая кухонным ножом, заставил оформить онлайн-кредит. Поступившие деньги злоумышленник перевел на свой счёт и покинул квартиру, — рассказали в полиции.

Парня вскоре задержали и взяли под стражу. Он оказался жителем Уральска, приехавшим недавно на заработки.