Шавкат Рахмонов vs Стивен Томпсон. Когда бой на UFC 296, какие коэффициенты, где смотреть

Утром 17 декабря Шавкат Рахмонов проведет свой шестой поединок в UFC. Соперником казахстанца на UFC 296 будет опытный американец Стивен Томпсон.

На предстоящий бой букмекерская контора Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа Рахмонова – 1,15, а победа Томпсона – 4,50. На ничью у Tennisi коэффициент – 65.

Также в эксклюзивной линии Tennisi.kz есть ставка на чемпионство Рахмонова до конца 2024 года. На завоевание пояса Tennisi дает коэффициент 5,10, при этом временный пояс не учитывается.

29-летний Рахмонов выиграл досрочно все 17 боев в ММА. В последнем поединке казахстанец 4 марта заставил постучать американца Джеффа Нила в третьем раунде. До этого Рахмонов победил американца Нила Магни, гайанца Карлстона Харриса, бразильцев Мишеля Празереса и Алекса Оливейру.

40-летний Томпсон за карьеру в ММА одержал 17 побед, свел один бой вничью и потерпел шесть поражений. В последнем поединке американец 3 декабря 2022 года досрочно победил соотечественника Кевина Холланда – угол соперника снял своего бойца после четвертого раунда. За карьеру Томпсон дважды дрался за чемпионский титул, но неудачно: ничья с Тайроном Вудли в ноябре 2016 года и поражение единогласным решением от него же в марте 2017-го.

Бой Рахмонов – Томпсон станет частью главного карда UFC 296 на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По астанинскому времени турнир стартует в 5:00 утра 17 декабря, главный кард начнется в 9:00. Казахстанцы смогут полностью посмотреть UFC 296 на сервисах UFC Fight Pass и Setantasports.com.

Самые нескучные ставки на все турниры UFС ждут вас в мобильном приложении и на сайте Tennisi.kz. Теннисирующая линия доступна здесь.

Лицензия №21029001, выданной 12.10.2021 г. КИТ МКС Республики Казахстан.

На правах рекламы