Ситуацию со скарлатиной в ЗКО прокомментировали главный и санитарный врачи области. Эпидемиологическая ситуация отмечается как нестабильная.

За 11 месяцев зарегистрировали более 700 случаев. Из них 653 приходится на детей до 14 лет, рассказал глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев.

— По области групповых заболеваний не регистрировали, кроме последнего случая в Таскалинском районе. В детском саду «Балдырган» заболели шестеро детей. Четвёртого декабря в 10:30 к нам поступило экстренное извещение. До 15:00 того же дня стало известно ещё о пяти случаях заболевания. Эпидемиологи открыли внеплановую проверку в учреждении и провели противоэпидемиологические мероприятия. Наложили карантин на семь дней в двух группах детского сада. Учреждение посещает около 40 детей. Сначала заболели пятеро детей из старшей группы, затем один ребёнок из младшей. У контактных взяли анализы, через четыре дня будут готовы результаты, — пояснил Арыспаев.

Санврач отметил, что на сегодня нет вакцины от скарлатины и рекомендовал всем соблюдать личную гигиену.

Руководитель управления здравоохранения ЗКО Ерлан Токсанов добавил, что в Областной инфекционной больнице с начала года от скарлатины пролечились 347 пациентов. Из них 21 взрослый, остальные — дети.

Главный врач области рассказал о смерти ребёнка, который болел скарлатиной.

— Ребёнок 2019 года рождения заболел после контакта с ребёнком, который перенёс заболевание в лёгкой форме. Третьего декабря он начал болеть. К врачу они обратились на следующий день. Состояние маленького пациента оценивалось как средней степени тяжести. Пятого декабря в 22:00 ребёнок поступил в Таскалинскую районную больницу с выраженной отдышкой, учащённым сердцебиением, повышенной температурой тела и с сыпью. В течение пяти часов его состояние стремительно ухудшалось. Ночью у ребёнка остановилось сердце. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но безуспешно, — рассказал Ерлан Токсанов.

Ребёнку диагностировали скарлатину, осложнённую пневмонию, миокардит (характеризуется острым воспалительным процессом в сердечной мышце).

Главврач отметил, что это первый летальный случай в этом году при таком заболевании. Точную причину смерти установят после проведённых исследований. Люди заражаются скарлатиной в основном, когда снижается устойчивость иммунитета.