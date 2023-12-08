Сейсмический аудит в Алматы пока охватил 3 500 зданий. Об этом сказал глава города Ерболат Досаев на сессии маслихата.

— В октябре АО «КазНИИСА» и Институт сейсмологии начали сейсмоаудит, которым в 2023 год охватили 3 500 объектов на сумму 885,4 млн тенге. На его продолжение в бюджете 2024 года предусмотрено 4,1 млрд тенге, — доложил градоначальник.

Он добавил, что в этом году завершили установку 28 сейсмостанций раннего оповещения о землетрясениях.

В феврале аким Алматы говорил, что последний сейсмический аудит проходил в 2017-2018 годах. В рамках текущего обследуют 16 701 объект, построенный после 2000 года. Из них 1 641 — многоквартирные жилые дома.

Сейчас более 40% территории Казахстана подвержены стихийным бедствиям в виде землетрясений. Алматы расположен на 27 разломах тектонических плит. Наименее опасным в южной столице является Турксибский район.

