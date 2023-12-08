Двоих мужчин, стоящих на обочине трассы Уральск —Атырау, сбила иномарка. Трагедия произошла восьмого декабря в 8:42, сообщили в департаменте полиции ЗКО.

— Напротив городского кладбища водитель Toyota Ipsum превысил скоростной режим и столкнулся со стоящим на обочине Opel. Водитель Opel остановился заменить колесо. В результате ДТП двое мужчин, находящиеся рядом с Opel, скончались на месте, — пояснили в ведомстве.

Ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».

Днем ранее на трассе ЗКО произошла авария, где погибли три человека.