Новым инвестором «АрселорМиттал Темиртау» стал казахстанский предприниматель Андрей Лаврентьев. Он возглавляет группу компаний Allur (акционер крупных автопроизводителей страны). Об этом сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

После трагедии на шахте имени Костенко президент поручил незамедлительно прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» (корпорация ArcelorMittal владеет рудниками в Темиртау с 1995 года). Сразу оговаривалось, что правительство не рассматривает иностранных инвесторов после перехода прав собственности в пользу Казахстана.

Шарлапаев рассказал, что в ходе переговоров «АрселорМиттал Темиртау» запросила 3,5 миллиарда долларов. И это не соответствовало расчётам международных консультантов.

— Это стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров. Всего переговорный процесс состоял из 11 раундов, семь из которых прошли после создания министерства промышленности, — сказал Шарлапаев.

В итоге государство снизило стоимость активов с 3,5 млрд до 286 млн долларов. Из бюджета на реализацию сделки не потратили ни одного тенге.

Новый инвестор берёт на себя обязательства перед материнской компанией по погашению краткосрочного займа в размере 250 млн долларов и долгосрочного займа в размере 450 млн долларов в течение четырёх лет.

— ArcelorMittal не выдвигает никаких претензий к правительству Казахстана. Более того, нам удалось убедить ArcelorMittal сделать взнос на 16 млрд тенге в поддержку благотворительного фонда «Қазақстан халқына», — отметил министр промышленности.

Эти деньги обещают направить на решение проблем жителей Карагандинской области.