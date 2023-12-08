В 2025 году проблему наружного освещения Алматы решат на 100%. Об этом заявил глава мегаполиса на сессии маслихата.

В сентябре управление энергетики и «Алматы Қала Жарық» подали два иска в суд о расторжении договора с частным партнёром-консорциумом. В акимате поясняли, что проблемы с освещением в городе возникли из-за недобросовестного поставщика. В октябре договор расторгли.

Тогда линии наружного освещения начали передавать на баланс районных акиматов. Первым стал Алмалинский. Аким озвучил итоги решения.

— На сегодня произошло сокращение времени отработки заявок в четыре раза — с 20 до пяти суток. Заменили 4 829 светильников, восстановили 49,3 километров линий наружного освещения. В результате уровень охвата освещения района увеличился с 53% до 75%. По остальным семи районам содержание наружного освещения передано на районный уровень начиная с ноября, — рассказал Ерболат Досаев.

В 2024 году на обеспечение качественным наружным освещением предлагают выделить 9,9 млрд тенге.

Тогда долю качественного наружного освещения доведут до 85% в 2024 году и до 100% в 2025 году.