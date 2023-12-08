Вдоль тротуарных парковок в Алматы в следующем году власти планируют установить зарядки для электрокаров. Об этом на сессии маслихата сказал глава города Ерболат Досаев.

— В 2024 году мы планируем приобрести ещё 600 экоавтобусов, 100 троллейбусов, а также 100 электробусов на общую сумму 88,3 млрд тенге. Для развития электротранспорта в 2024 году вдоль тротуарных парковок и на площадочных парковках установят 150 электрозарядных устройств (300 парковочных мест для электрокаров), — доложил аким.

Для этого привлекли 10 потенциальных частных инвесторов.

Напомним, МЧС запретило заряжать электромобили в паркингах. Правда в некоторых они всё ещё действуют. Согласно статистике, по Алматы ездят пять тысяч электрокаров. И число их будет расти, говорят аналитики.