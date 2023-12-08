Инцидент произошёл в школьном туалете СОШ №38. Как рассказали родители подростка, их сын никогда ранее не жаловался на буллинг и травлю. Однако после того, как обидчики мальчика опубликовали видео с избиением, он во всём признался.

Родители начали бить тревогу. Они говорят, что сверстники долгое время угрожали ребёнку расправой и даже показали переписку.

Оказалось, что последний случай произошёл 13 ноября в 7:50 в туалете спортивного зала СОШ №38. В управлении образования региона прокомментировали, что ученик девятого класса устроил травлю в отношении восьмиклассника. Третий подросток снимал всё на видео. Родители пострадавшего мальчика обратились в администрацию школы шестого декабря и попросили принять меры. С подростками и их родителями провели разъяснительную работу.

По данным департамента полиции ЗКО, об инциденте им стало также известно шестого декабря. Ученик нанёс удар по лицу, за что его родителей привлекли к ответственности по статье 435 КоАП РК «Хулиганство, совершённое несовершеннолетним‎». В отношении родителей подростка, который снимал всё на видео, составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Между тем родители пострадавшего заявляют, что психологическое состояние их сына вызывает опасение. Он стал замкнутым.