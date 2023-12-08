Казахстан может перейти на единый часовой пояс в ночь на 1 марта

Казахстан может перейти на единый часовый пояс в ночь с 29 февраля на первое марта 2024 года. На портале «Открытые НПА» опубликован соответствующий проект постановления правительства.

Согласно нему, предлагается применить ко всей территории Казахстана пятый часовой пояс.

— Акиматам Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей в ночь с 29 февраля на первое марта 2024 года в 00:0 перевести местное время на один час назад, — говорится в тексте документа.

Публичное обсуждение проекта открыто до 22 декабря.

В течение года группа учёных и госслужащих обсуждала вопрос и предложила установить единый часовой пояс в Казахстане. В министерстве здравоохранения считают, что это окажет благоприятное воздействие на здоровье казахстанцев. Также единый часовой пояс должен улучшить координацию транспортных и других коммуникаций.