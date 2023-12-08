Казахстанские учёные разрабатывают технологии для особенных детей, которые позволят им читать и писать на разных языках. Устройства позволяют заниматься музыкой и играть на разных инструментах. Благодаря проекту Sezual, люди с инвалидностью могут научиться даже водить автомобиль.

Также есть разработки для обслуживания в банках.

— К примеру, если инвалид по зрению захочет пойти в банк и взять ипотеку, разработка поможет ему сделать это беспрепятственно. Технологии открывают новые возможности в быту, образовании, творчестве, досуге и развлечениях. Адаптируем школьный автотранспорт, звуковые маяки для школ и педагогов, — говорит руководитель проекта Галымжан Габдрешов.

Учёный-изобретатель Галымжан Габдрешов рассказал, что с помощью электронно-тактильного самоучителя Брайля можно изучить русский, казахский и английский языки.

— У нас много изобретений. Есть и самоучитель музыки. Несмотря на школы-гимназии, многие незрячие не умеют читать. Зрением для них выступают кончики пальцев. Научиться определять букву подушечками пальцев очень тяжёлое дело. Тифлопедагоги попросили создать электронное устройство, которое поможет детям самостоятельно считывать буквы. В данный момент у нас обучается большое количество детей. Первые самоучители мы доставили в школу Атырау. Уже три года работаем со школой-гимназией. Также самоучитель поставили в библиотеки. В этом году мы поставим первый самоучитель музыки для детей, — говорит учёный.

Фото предоставлено руководителем проекта.

Также у Sezual есть проект по адаптации автотранспорта. Он касается как личных автомобилей, так и автобусов. Пока этой услугой пользуется только два человека.

— Мы проходим государственную сертификацию, технический надзор и надеемся к концу года выпускать их серийно. Мы не обучаем, а создаём устройства. Занятия проводят тифлопедагоги в школах и центрах корректировки. Если в Уральске найдётся социальный инвестор, то педагоги получат наши аппараты и устройства, инструкции и методики. Устройства создают не только в Астане, но и в Уральске. Часть комплектующих производят в Гуанчжоу. Здесь мы делаем уже сборку. То есть мы придумываем и изобретаем все прототипы. Сейчас нам сделали предзаказ на 2 000 аппаратов в США, — рассказывает Галымжан Габдрашов.

Проект занимаем восьмое место в ТОП 10 научных институтов в мире по ассистивным (вспомогательным) технологиям. Напрямую сотрудничаем с топовыми школами для особых детей от Казахстана до США.