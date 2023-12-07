В ЗКО умер ребёнок, заболевший скарлатиной. Информацию подтвердили в управлении здравоохранения региона.

В Таскалинском районе выявили шесть случаев скарлатины у детей. Пятеро заболевших из детского сада «Балдырган», ещё один маленький пациент из очага скарлатины. Учреждение закрыли на карантин, отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.

— Двое детей получают стационарное лечение в Таскалинской районной больнице. Ещё двое находятся на стационарном лечении в Областной инфекционной больнице. Один ребёнок снят с карантина. Ещё один ребёнок умер. Проведено патологоанатомическое вскрытие. Окончательную причину смерти установят после проведения дополнительных исследований, — пояснили в управлении здравоохранения.

У троих детей, находящихся на стационарном лечении, состояние оценивается как средней степени тяжести. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Скарлатина – острое инфекционное заболевание. Температура тела повышается до 38-39 градусов, наблюдаются слабость, головная боль, боли в горле при глотании. К концу первого дня болезни на шее и верхней части туловища появляется обильная точечная сыпь, которая быстро распространяется по всему телу.

В марте прошлого года в детском саду Уральска выявили скарлатину.