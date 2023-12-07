По данным «Казгидромета», в ночные часы температура воздуха понизится на западе стране до 10-20 градусов мороза.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -10..-12 градусов, ночью похолодает до -14..-16 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -4..-6 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -13..-14 градусов. Ночью похолодает до -18..-20 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +2..+4 градусов, ночью опустятся до -1..-3 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.