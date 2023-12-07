Обвиняемого во взяточничестве полицейского взяли под стражу в зале суда Уральска

Девятого октября в Уральском городском суде вынесли приговор в отношении сотрудников полиции, инспекторов транспортного контроля и одного взяткодателя. Семь человек обвинялись в получении взятки за беспрепятственное передвижение по городу грузовых авто с зерном с превышением допустимой нагрузки. Ещё одному предъявлено обвинение в даче взятки.

Судья Асылбек Имангалиев назначил всем взяткополучателям в качестве наказания штрафы. И только взяткодатель, пенсионер Ринат Туксумбаев, получил реальный срок в семь лет. Находящихся под стражей экс-майора полиции и транспортного инспектора освободили из зала суда.

Не согласившись с таким решением суда, Ринат Туксумбаев и его адвокаты подали апелляционную жалобу. Ходатайство так же подала и прокуратура. Гособвинение просило отменить решение суда в отношение всех взяткополучателей и назначить им реальные сроки наказания.

Седьмого декабря судебная коллегия по уголовным делам суда ЗКО вынесла решение по этому делу.

— Приговор Уральского городского суда в отношении Саяхата Тастлеуова (бывший сотрудник полиции — прим. автора) изменить. По статье 366 УК РК «Получение взятки» назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Взять Тастлеуова под стражу в зале суда. Он всё таки являлся до совершения преступления руководящим должностным лицом. Сумма размера взятки у него больше. Поэтому мы изменили приговор, — зачитал судья.

Что касается остальных, то приговор в отношении взяткодателя Рината Туксумбаева, сотрудников транспортного контроля Болата Нигметова, Нурлана Бердигалиева, сотрудника территориальной инспекции Асыланбека Галиева и инспекторов дорожной полиции Диаса Сейткалиева, Александра Калиничева и Нояна Халенова суд оставил без изменения.

Сам Саяхат Тастлеуов заявил, что не согласен с решением суда и непременно будет его обжаловать. Возмутились приговором и адвокаты Рината Туксумбаева. Они так же намерены обратиться в кассационный суд и даже к президенту.