В МЧС обратились к казахстанцам из-за непогоды. По данным синоптиков, в течение декабря ожидается частая смена погоды. В отдельных районах прогнозируют сильный снег и метели, на юге — осадки, туман, гололёд и сильный ветер. Неустойчивый характер погоды будет сменятся морозами.

С седьмого по 15 декабря в ЗКО ночью столбики термометра опустятся до -23 градусов, днём — до -20 градусов.

Спасатели просят соблюдать меры безопасности:

при объявлении штормовых предупреждений воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в тёмное время суток;

следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств на автодорогах;

не оставляйте детей без присмотра.

не перекаливайте печи и не перегружайте электросети.

