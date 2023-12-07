В МЧС обратились к казахстанцам из-за непогоды. По данным синоптиков, в течение декабря ожидается частая смена погоды. В отдельных районах прогнозируют сильный снег и метели, на юге — осадки, туман, гололёд и сильный ветер. Неустойчивый характер погоды будет сменятся морозами.
С седьмого по 15 декабря в ЗКО ночью столбики термометра опустятся до -23 градусов, днём — до -20 градусов.
Спасатели просят соблюдать меры безопасности:
- при объявлении штормовых предупреждений воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в тёмное время суток;
- следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств на автодорогах;
- не оставляйте детей без присмотра.
- не перекаливайте печи и не перегружайте электросети.
Ранее Минздрав давал советы, как помочь при обморожении и как избежать травм в гололёд.