В Талгаре на учителя завели уголовное дело после видео

В Талгаре в отношении учителя частной школы завели уголовное дело.

В сети появилось видео, на котором запечатлено грубое обращение преподавателя. Женщина ругает школьника за выполненную работу. В какой-то момент она резко передаёт ему лист и ребёнок падает на пол.

— Вставай, не валяйся! Я тебя не пихнула. Я тебе бумажку дала. Актриса, блин.., — говорит учитель на видео.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что инцидент зарегистрировали в управлении Талгарского района по статье 140 части 2 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей педагогом, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним». Санкция статьи предусматривает до 40 суток ареста.

В комитете по охране прав детей добавили, что инцидент произошёл ещё в октябре.

— Родители школьника направили жалобу в правоохранительные органы. Учитель, проявивший грубое поведение, освобождён от должности, — говорится в сообщении.