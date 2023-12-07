Медики скорой помощи реанимировали мужчину с остановкой сердца. Вызов на пульт станции поступил ночью 30 ноября. 49-летний житель ЗКО почувствовал себя плохо. На вызов первой категории отправились фельдшеры Рада Муратбеккызы и Анар Рашитова.

— Пациент на момент приезда был очень бледным, покрылся холодным потом, давление было пониженным. Когда мы оказывали первую помощь, ему стало хуже. Он перестал дышать, у него произошла остановка сердца, сатурации не было, давления тоже. Мы немедленно приступили к реанимации, сделали массаж сердца. Нам пришлось буквально возвращать его с того света. После нормализации показаний мы экстренно доставили его больницу, — рассказала Рада Муратбеккызы.

Врачи вспоминают, что находившиеся рядом родственники пациента были в панике. Однако фельдшеры уже привыкли не обращать внимание на эмоциональное состояние родных.

— Только когда у пациента забилось сердце, мы с облегчением вздохнули. Но всё же стараемся держать свои эмоции при себе. Мы не ждём благодарности от своих пациентов, ведь это наша работа. Но всё же мы не железные. Для меня самый сложный вызов — это когда дело касается детей. Особенно, когда они без сознания. Взрослый хоть может что-то сказать, а дети — нет, — говорит Рада.

Анар Рашитова отмечает, что у каждого фельдшера перед очередным выездом всегда присутствует страх не успеть или не смочь. К, сожалению, она уже сталкивалась с такими ситуациями.

— В этот момент я чувствую пустоту в душе. Но успокаиваю себя тем, что я сделала всё, что было в моих силах, — говорит медик.

Девушки рассказывают, что нередко на работе сталкиваются с ситуациями, когда им самим требуется помощь. Однажды на них с ножом напала пьяная беременная женщина.

— Поступил вызов о том, что беременная женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Мы приехали, женщина была крайне агрессивна, бросилась на нас с ножом, кидала предметами, пиналась. Пришлось вызывать наряд полиции и в их сопровождении везти её в больницу. Оставить её мы не могли, так как не имеем права оставлять беременных женщин, в каком состоянии они бы ни были, — заключила Муратбеккызы.

Супруга пациента Виктория вспоминает, что на их вызов приехали две хрупкие девочки. Благодаря ним супруг буквально ожил на её глазах.

— Всё это благодаря этим двум ангелам. Когда у мужа остановилось сердце, одна из них потрогала его за щеку и сказала: «Куда собрался? От меня никто не уходил». Далее нас отвезли в областную больницу, из рук в руки нас передали врачам. Низкий поклон всем врачам скорой помощи и областной больницы, приёмного покоя, хирургического отделения. За их тяжёлый труд. Спасибо за то, что они дарят людям шанс. В течение пяти дней человека на моих глазах поставили на ноги. Все эти пять дней наблюдала за их нечеловеческим трудом, — рассказала Виктория.

Кстати, сейчас мужчина чувствует себя хорошо.