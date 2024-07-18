По данным РГП "Казгидромет", 19 июля ночью на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью на севере, востоке, в центре области порывы до 15-20 м/с. Днем на западе, юге области сохраняется сильная жара до 35 градусов. На западе, юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-западе Мангыстауской области ожидается туман. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается гроза, днем на востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный ночью на севере, днем на востоке, юге области порывы до 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. Днем до +30 градусов, ночью +20.

19 июля днем на востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара до 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, северо-западе, севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



