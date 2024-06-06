17-летняя Құралай Есенгужина заканчивает Abyroi school Oral. В этом году из этой школы выпускается 404 одиннадцатиклассника. Куралай набрала 136 баллов из 140, на данный момент это самый высокий результат в области. Предметы, которые сдавала абитуриента, география и математика.

— В эту школу я перевелась в 10 классе, чтобы хорошо подготовиться к ЕНТ. В 11 классе я большой упор сделала на географию. Если все получится, то я поступлю в Астану, правда, мне нужно подтянуть английский язык. В университете некоторые предметы преподают на английском. На пробных тестах я набирала 131 балл. На самом экзамене я не нервничала, при входе нас проверили, мы сдали телефоны и вошли в аудиторию. Нас в семье четыре девочки, две старшие тоже набирали хорошие баллы. Спортом я не занимаюсь, раньше играла в волейбол, хобби нет, мне нравится учиться. Хожу на курсы, изучаю иностранный язык. К ЕНТ готовилась только в школе, к репетиторам не ходила. Хорошую базу мне дали в прошлой школе. А здесь у нас с педагогами хорошие отношения, мы не стесняемся задавать вопросы. Спасибо большое нашим учителям, —говорит выпускница.

Работать выпускница хочет в государственных органах, однако ее мечтой с детства было открыть детский сад в традиционном стиле. Будущим абитуриентам девушка пожелала упорно трудиться, и сделать акцент на изучении английского языка.