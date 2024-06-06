Вчера, 5 июня, в микрорайоне Кунаева произошло замыкание в трансформаторной подстанции. Об этом сообщили в департаменте ЧС. По их словам, возгорания не было. Однако, очевидцы говорят, что из подстанции шел дым.

— Мы думали все как обычно, свет дадут минут через 10. Я в окно выглянула посмотреть у кого еще света нет, а там пожарная машина и полиция приехали. Смотрю дым идет, запах неприятный стоит. Вышли на улицу, соседи говорят, что пожарные не могут начать тушить, потому что нужно обесточить все. Мы ночью к родственникам уехали, а утром я пришла проверить квартиру, соседи все на улице интересуются сколько сейчас время, — рассказала жительница микрорайона Кунаева.

По информации начальника городских сетей Сергея Доля, без электричества остались 459 абонентов, но свет дадут в ближайшее время.