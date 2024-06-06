Очередная трагедия произошла четвертого июня в Актобе. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, пятилетний мальчик играл в своей комнате и по неосторожности выпал из окна седьмого этажа. Родители в этот момент находились в соседней комнате. От полученных травм ребенок скончался на месте.
С начала года в области семь детей выпали из окон, один из которых погиб.
Департамент полиции Актюбинской области напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности:
- никогда не оставляйте маленьких детей одних без присмотра;
- москитные сетки не способны удержать ребёнка от падения – не полагайтесь на них, как на средство защиты;
- не позволяйте детям выходить на балкон без взрослых.