Жительница Атырау Акмарал Умбеткалиева заявила, что является бывшей супругой акима Макатского района Рината Ибрагимова. На видео, которое женщина выложила в соцсети, она рассказала, что экс-супруг на протяжении 11 лет совместной жизни систематически занимался рукоприкладством. Избиения и истязания, якобы, проходили на глазах их малолетних детей.

Сейчас по этому делу идут судебные разбирательства. Женщина пытается через суд вернуть своих детей.

Как выяснилось, Ринат Ибрагимов с 24 мая не является акимом Макатского района. Чиновник покинул пост по собственному желанию. Информацию подтвердили в пресс-службе акима Атырауской области.

Стоит отметить, что Ибрагимов является спортсменом. Он - неоднократный победитель различного рода соревнований, участник Летних Олимпийских игр в Пекине и Лондоне.