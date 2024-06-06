Здесь моя семья, а Казахстан — это страна моего детства – уроженец ЗКО об Украине, войне и ценностях

Уроженец ЗКО Андрей Пашкин родился и вырос в селе Дарьинское Зеленовского района (ныне район Байтерек), что в 45 км от областного центра. После окончания школы выучился на оператора станков с программным управлением в СПТУ Саратова РФ, а затем окончил ЗКГУ им.М.Утемисова по специальности учитель русского языка и литературы.

— Сначала поступал в Центрально-Азиатский университет на журналистику, полгода учился, и в группе был всего одним студентом, больше желающих не было, затем группу закрыли, а я перевёлся на русскую филологию в институт им. Пушкина. Его окончил по специальности учитель русского языка и литературы, вот такой вот парадокс, — рассказывает Андрей Пашкин.

Кстати, учителем в Казахстане ему работать так и не довелось: сначала не устраивала маленькая зарплата, а позже он уехал в Украину.

— В Украину ездил часто ещё с детства, здесь у нас проживает много родственников, как повзрослел тоже ездил, работал там, затем встретил свою будущую жену, так там и остался, — продолжает Андрей.

В Киеве мужчина работает наладчиком станков на заводе по производству детского питания.

В свободное время Андрей помогает ВСУ, но на войну его не взяли, он гражданин России, отказаться от которого в настоящее время не может. Сначала помешала пандемия, а потом война.

— Есть несколько направлений: это общие сборы к примеру, на ремонт автомобилей, когда мы просто собираемся и чиним. Если частные направления, когда помогаем непосредственно военным частям, зимой, к примеру, покупали теплые носки, порошок для сухости ног. И третье направление, с заработной платы удерживается налог на войну, — говорит Андрей.

Еще мужчина является волонтером, помогает со сбором продуктов питания и вещей для пострадавших регионов Украины.

По словам Андрея, воздушные тревоги бывают часто, особенно по ночам.

- В этом плане Киев более или менее защищен, но воздушные тревоги постоянно, но я в бомбоубежище уже не хожу, ходит жена с детьми. Не то, чтобы я привык к ним, просто моя работа связана с высокой концентрацией внимания и перед работой я должен быть отдохнувшим. Спать во время тревоги особо не получается, больше дремлю. Дети поначалу очень пугались воя сирен, грохота сбиваемых дронов, сейчас относятся спокойнее, - говорит мужчина.

Уезжать из Украины Андрей не намерен, твёрдо говорит: у меня здесь семья. В начале войны жену и детей отправил в безопасное место, в Европу, но потом они вернулись.

— Вначале было страшно, а потом, когда пережили самое страшное, кажется, что уже и не так страшно. В самом начале войны семья уезжала из страны, они были в Польше, поездили по Европе, были у родственников, которые уехали ещё до войны. Но им всегда хотелось вернуться в Украину, просились домой. Вряд ли у нас получится уехать от сюда навсегда. Сейчас я живу здесь, здесь моя семья, дети, а Казахстан — это страна моего детства, я хочу туда ездить и ездил пока это было возможно. Еще до войны Россия сделала всё, чтобы через её территорию было сложно попасть в Казахстан. Помните, как было круто, когда был поезд Киев—Астана, Астана—Киев, просто сел, два дня и ты дома, в Казахстане. Потом, Россия все максимально усложнила, — говорит он.

В Казахстане у мужчины остались мама, папа и младшая сестра.

— Конечно, мы общаемся, мы же близкие люди. Хотя папа смотрит российское телевидение и верит их пропаганде, во все это уродство, которое рассказывают про Украину. В последний раз у родителей был с женой и дочкой ещё до ковида. Сыну сейчас уже семь лет, и он никогда ещё не был в Казахстане, не видел дедушку и бабушку, грустно и печально всё это. Но надеюсь, что ситуация изменится, — говорит он.

В России у Андрея тоже есть друзья, они продолжают общаться. Друзья понимают, что захватническую войну начала именно их страна.

Фотографии из личного архива Андрея Пашкина