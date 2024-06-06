С заботой об окружающей среде: Аллея из елей от Евразийского банка появилась во дворе школы Уральска

Евразийский банк продолжает свою инициативу по заботе об окружающей среде. Руководство компании уверено, что поддержка эко-проектов является важным элементом стратегии устойчивого развития банка. Ранее Евразийский банк начал выпуск Эко-карты из переработанного пластика, которая дает возможность каждому поддержать озеленение и сортировку мусора в стране

Более того 2024 год для Евразийского банка является юбилейным годом. Ведь в этом году банку исполняется 30 лет. По этой причине все филиалы в стране проводят акции по озеленению городов. Так, сегодня, четвертого июня, дружный коллектив филиала Евразийского банка в Уральске собрался во дворе гимназии эстетического направления, чтобы высадить здесь аллею из благородных елей.

– В эту знаменательную дату мы решили сделать подарок нашему партнеру, а именно гимназии эстетического направления. Мы дарим зеленую аллею. Сегодня будем сажать 15 саженцев елей. Хотим, чтобы молодое поколение получало экологическое воспитание, чтобы наши с вами дети росли в зеленой среде и понимали, как это важно сохранить нашу планету. Ель – это вечнозеленое дерево, долговечное, которое при правильном уходе будет радовать нас долго. Пусть наша аллея долгие годы украшает территорию школы, - отметил директор филиала Евразийского банка в городе Уральск Тахир Избасаров.

Отметим, что это не первая подобная акция от уральского филиала Евразийского банка. В прошлом году аналогичную добрую инициативу реализовали во дворе школы №15. В будущем банк планирует продолжать начатую традицию.

Директор школы-гимназии эстетического направления Алия Кайыржанова уверена, что подобные акции очень важны в воспитании подрастающего поколения.

– В этом году глава государства отметил, что по всей стране нужно усилить работу по озеленению. Мы очень рады, что сегодня наш партнер Евразийский банк сделал нам такой подарок. 15 елей – это внушительный для нас подарок. Не каждая школа может позволить себе такую красоту. Во-первых, это эстетически красиво. Во-вторых, это польза для здоровья. По периметру нашей школы есть достаточно пространства, чтобы высадить саженцы. Я считаю, что такие акции необходимо проводить, так как это забота о наших будущих поколениях. Евразийский банк своим примером призывает и остальные компании совершать такие добрые поступки. Выражаю огромную благодарность коллективу банка за такую инициативу и хочу подчеркнуть, что средства, вложенные в детей – это лучшие инвестиции, - сказала Алия Кайржанова.

Директор школы отметила, что в будущем дети с удовольствием будут ухаживать за саженцами.