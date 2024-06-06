Трагедия произошла пятого июня около 15:00 на автодороге Актобе-Орск, недалеко от села Ащелисай Каргалинского района. По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, на трассе опрокинулась Toyota Alphard. В результате аварии четыре человека погибли и один госпитализирован в больницу.

Оказалось, что водитель указанной автомашины официально перевозил пассажиров из Актобе в Орск. А за несколько часов до аварии полицейские останавливали его и проводили беседу по профилактике ДТП. Но несмотря на это водитель пренебрег советам полицейских.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.