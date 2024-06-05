По информации РГП "Казгидромет", 6 июня ночью на западе, днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, севере области ожидается шквал, град. Ветер западный, юго-западный при грозе порывы до 15-20 м/с. Днем на юге, западе области ожидается сильная жара 37 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +21 градуса.

Днем на севере, западе, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге, западе области ожидается сильная жара до 35 градусов. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.

На востоке, севере Атырауской области днем 6 июня ожидается пыльная буря. Ветер западный, юго-западный днем на востоке, севере области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара до 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность. Ночью температура воздуха составит +23 градуса.

В период 5-7 июня в Мангыстауской области ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности. Днем +31 градус, ночью +23.