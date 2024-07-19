Житель Уральска обратился в суд №2 города Уральск с иском о возмещении материального ущерба. Ответчиком он указал отдел ЖКХ, ПТиАД.

Из материалов дела следует, что из-за ненадлежащего состояния дорог на проспекте Абулхаир хана и улицы С.Датова произошло ДТП, в результате которого машина истца была повреждена. На ремонт транспорта он потратил немалую сумму. Мужчина посчитал, что отдел ЖКХ ненадлежаще исполнил свои обязанности и не выполнил требования по содержанию дорог, что и стало причиной аварии. Автовладелец подал в суд и попросил взыскать с ответчика ущерб в размере 788 тысяч тенге.

– Суд, изучив материалы дела, установил, что факт причины материального ущерба подтверждаются материалами дела об административном правонарушении по факту нарушений требований по содержанию дорог. Но согласно заключению эксперта стоимость ремонтно-восстановительных работ по автотранспорту истца составила 603 тысячи тенге, - сообщили в областном суде.

В этой связи, суд иск удовлетворил частично. С отдела ЖКХ в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 603 тысячи тенге и судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 037 тенге.

Решение не вступило в законную силу.



