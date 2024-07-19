Конфликт между двумя полицейскими произошел в апреле этого года. Старшему оперуполномоченному ДП Актюбинской области Сапарбеку Мирзакельдиеву не понравилось, что потерпевший вынужден был доложить руководству о невыполненном задании со стороны подсудимого. Он вооружившись ножом, дважды нанес удар в грудную полость потерпевшего, тем самым умышленно причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Сам подсудимый вину полностью признал и раскаялся. Несмотря на то, что прокурор просил назначит Мирзакельдиеву лишение свободы сроком на 3 года и 6 месяцев, суд посчитал достаточным лишь ограничить tuj свободу на четыре года. Кстати, осужденного также лишили специального звания «майор». Еще он должен ежегодно отрабатывать по 100 часов на общественных работах.

Смягчающими вину обстоятельствами суд признал наличие маленьких детей, оказание медицинской помощи пострадавшему, добровольное возмещение имущественного ущерба, заглаживание морального вреда и чистосердечное раскаяние. Отягчающие обстоятельство - нарушение присяги.

Потерпевший своего обидчика простил и заявил, что тот возместил моральный и материальный ущерб, поэтому к нему претензий не имеет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



