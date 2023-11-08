Касым-Жомарт Токаев дал интервью российской газете «Известия». В нём он высказался о строительстве АЭС в Казахстане.

Президент отметил, что с одной стороны, в Казахстане имеется значительный потенциал для развития атомной энергетики. Страна занимает первое место в мире по объёму добываемого природного урана, имеет своё производство компонентов ядерного топлива и доступ к услугам по изотопному обогащению урана.

— С другой стороны, у многих граждан и экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского испытательного полигона. Мы высоко ценим предложенную российской стороной помощь в строительстве АЭС на территории Казахстана. А окончательное решение по этому вопросу будет принято по итогам заявленного референдума. В 2019 году я в своей предвыборной платформе заявил, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов, — сказал Токаев.

В 2021 году в своём послании народу президент отметил, что в течение года правительство и фонд «Самрук-Казына» должны изучить возможности развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. Позже, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Токаев сказал, что «пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция». Возведение станции в среднем занимает 10 лет. Летом 2022 года стало известно, что станцию планируют построить в районе посёлка Улкен Алматинской области. В августе этого года прошли первые слушания, мнения сильно разделились.