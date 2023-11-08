В горах Алматы по решению суда снесут 20 незаконных построек, сообщили в акимате города.
Управление градостроительного контроля выявило 52 объекта, возводимых с нарушением. По 20 из них вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе и приведении участка в первоначальное состояние. Речь идёт об объектах:
- клубный дом Pain Hill (Ерменсай, переулок 7, участок 8/1);
- ЖК «Швейцария» (Нурлытау);
- строительство жилого дома (Нурлытау, участок 932/79);
- строительство жилого дома (Нурмагамбетова, 374/1);
- строительство клубного дома (Горный Гигант, 554);
- клубный дом Domino Life (Жамакаева, 308);
- клубный дом Pine Hill Residence (2, участок 33);
- строительство жилых домов (Обсерватория, 104/4);
- срез склона предгорья (Бутаковка, участок 31/1);
- строительство подпорной стены (Шокая, 203, 205, 207);
- ЖК «Граф», Ремизовка (участки 71, 73, 75);
- ЖК «Люксембург» (Кали Надырова, участки 71, 73, 75);
- МЖК (Кенесары хан, участок 98);
- строительство жилого дома (Ерменсай, Жангир хана, 46);
- клубный дом Rich (Мирас, участки 24/1, 24/2);
- садовые дома (ПК Жанару, 556);
- строительство клубного дома (Оспанова, 87/2, 87/4, 87/5);
- Подпорная стена (Курмет, 35А);
- ЖК «Французский дом» (АКХ Чапаево, участок 426);
- Клубный дом KHAN (Витебская 44/3, 44а).
По оставшимся 23 объектам проходят судебные разбирательства, по 9 — инициируются исковые заявления.