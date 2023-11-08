Клубные дома и ЖК: незаконные постройки снесут в горах Алматы

В горах Алматы по решению суда снесут 20 незаконных построек, сообщили в акимате города.

Управление градостроительного контроля выявило 52 объекта, возводимых с нарушением. По 20 из них вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе и приведении участка в первоначальное состояние. Речь идёт об объектах:

клубный дом Pain Hill (Ерменсай, переулок 7, участок 8/1);

ЖК «Швейцария» (Нурлытау);

строительство жилого дома (Нурлытау, участок 932/79);

строительство жилого дома (Нурмагамбетова, 374/1);

строительство клубного дома (Горный Гигант, 554);

клубный дом Domino Life (Жамакаева, 308);

клубный дом Pine Hill Residence (2, участок 33);

строительство жилых домов (Обсерватория, 104/4);

срез склона предгорья (Бутаковка, участок 31/1);

строительство подпорной стены (Шокая, 203, 205, 207);

ЖК «Граф», Ремизовка (участки 71, 73, 75);

ЖК «Люксембург» (Кали Надырова, участки 71, 73, 75);

МЖК (Кенесары хан, участок 98);

строительство жилого дома (Ерменсай, Жангир хана, 46);

клубный дом Rich (Мирас, участки 24/1, 24/2);

садовые дома (ПК Жанару, 556);

строительство клубного дома (Оспанова, 87/2, 87/4, 87/5);

Подпорная стена (Курмет, 35А);

ЖК «Французский дом» (АКХ Чапаево, участок 426);

Клубный дом KHAN (Витебская 44/3, 44а).

По оставшимся 23 объектам проходят судебные разбирательства, по 9 — инициируются исковые заявления.