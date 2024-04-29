МАТЕМАТИКА+ФИЗИКА
Название и номер группы образовательных программКод и наименование образовательной программы
В062Электротехника и энергетика6В07101Электроснабжение
В064Механика и металлообработка6В07102Машины и оборудования добывающих отраслей
6В07103Машиностроение
6В07104Мехатроника
6В07107Робототехнические системы
В065Транспортная техника и технологии6В07105Автомобили и автомобильное  хозяйство
6В07108Дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины
В271Нефтегазовое дело6В07202Нефтегазовое дело
В071Горное дело и добыча полезных ископаемых6В07204Геология и разведка месторождений полезных ископаемых
6В07205Сервисное обслуживание оборудования для добычи полезных ископаемых
6В07206Разработка и эксплуатация месторождении полезных ископаемых
В074Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство6В07300Строительная инженерия
6В07301Производство строительных материалов
В076Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)6В07500Стандартизация, сертификация и метрология
В082Водные ресурсы и водопользования6В08600 Мелиорация, рекультивация и охрана земель
В183Агроинженерия6В08700Аграрная техника и технологии
В094Санитарно-профилактические мероприятия6В11200Безопасность жизнедеятельности на производстве
МАТЕМАТИКА+ГЕОГРАФИЯ
В044Менеджмент и управление6В04106Менеджмент в цифровой экономике
В045Аудит и налогообложение6В04107Учет, аудит и оценка бизнеса
В046Финансы, экономика, банковское и страховое дело6В04105Экономика и бизнес аналитика
6В04108Финансовая аналитика
В095  Транспортные услуги6В11300Организация перевозок и управление  движением на автомобильном транспорте
6В11301Бизнес логистика
В075Кадастр и землеустройство6В07302Землеустройство
6В07303 Кадастр
БИОЛОГИЯ+ХИМИЯ
В078 Животноводство6В08200Технология производства продуктов животноводства
В080 Рыбное хозяйство6В08400Аквакультура и водные биоресурсы
В083 Ветеринария6B09100Ветеринария
В068Производство продуктов питания6В07200Производство пищевых продуктов
6В07201Технология перерабатывающих производств
6В07203Пищевая безопасность
В077Растениеводство6В08100Агрономия
6В08101Почвоведение и агрохимия
6В08102Защита и карантин растений
6В08103Организация тепличного хозяйства
6В08104Плодоовощеводство
6В08105IT в производстве агрокультур
ФИЗИКА+ХИМИЯ
В060Химическая инженерия и процессы6В07100Химическая инженерия и процессы
МАТЕМАТИКА+ИНФОРМАТИКА
В057Информационные технологии6В06100Информационные системы и технологии
6В06101Агроинформатика
6В06102Цифровая экономика
БИОЛОГИЯ+ГЕОГРАФИЯ
В079  Лесное хозяйство6В08300Лесные ресурсы и лесоводство
6В08301Ландшафтный дизайн
В051 Окружающая среда6В05200Промышленная экология
ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН
В004Подготовка учителей начальной военной подготовки6В01401Начальная военная подготовка и физическая культура
В005Подготовка учителей физической культуры6В01405Физкультура и спорт
В007Подготовка учителей художественного труда и черчения6В01402 Профессиональное обучение (по профилю)
6В01404Визуальное искусство, художественный труд и графика

