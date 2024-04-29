|МАТЕМАТИКА+ФИЗИКА
|Название и номер группы образовательных программ
|Код и наименование образовательной программы
|В062
|Электротехника и энергетика
|6В07101
|Электроснабжение
|В064
|Механика и металлообработка
|6В07102
|Машины и оборудования добывающих отраслей
|6В07103
|Машиностроение
|6В07104
|Мехатроника
|6В07107
|Робототехнические системы
|В065
|Транспортная техника и технологии
|6В07105
|Автомобили и автомобильное хозяйство
|6В07108
|Дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины
|В271
|Нефтегазовое дело
|6В07202
|Нефтегазовое дело
|В071
|Горное дело и добыча полезных ископаемых
|6В07204
|Геология и разведка месторождений полезных ископаемых
|6В07205
|Сервисное обслуживание оборудования для добычи полезных ископаемых
|6В07206
|Разработка и эксплуатация месторождении полезных ископаемых
|В074
|Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство
|6В07300
|Строительная инженерия
|6В07301
|Производство строительных материалов
|В076
|Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)
|6В07500
|Стандартизация, сертификация и метрология
|В082
|Водные ресурсы и водопользования
|6В08600
|Мелиорация, рекультивация и охрана земель
|В183
|Агроинженерия
|6В08700
|Аграрная техника и технологии
|В094
|Санитарно-профилактические мероприятия
|6В11200
|Безопасность жизнедеятельности на производстве
|МАТЕМАТИКА+ГЕОГРАФИЯ
|В044
|Менеджмент и управление
|6В04106
|Менеджмент в цифровой экономике
|В045
|Аудит и налогообложение
|6В04107
|Учет, аудит и оценка бизнеса
|В046
|Финансы, экономика, банковское и страховое дело
|6В04105
|Экономика и бизнес аналитика
|6В04108
|Финансовая аналитика
|В095
|Транспортные услуги
|6В11300
|Организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте
|6В11301
|Бизнес логистика
|В075
|Кадастр и землеустройство
|6В07302
|Землеустройство
|6В07303
|Кадастр
|БИОЛОГИЯ+ХИМИЯ
|В078
|Животноводство
|6В08200
|Технология производства продуктов животноводства
|В080
|Рыбное хозяйство
|6В08400
|Аквакультура и водные биоресурсы
|В083
|Ветеринария
|6B09100
|Ветеринария
|В068
|Производство продуктов питания
|6В07200
|Производство пищевых продуктов
|6В07201
|Технология перерабатывающих производств
|6В07203
|Пищевая безопасность
|В077
|Растениеводство
|6В08100
|Агрономия
|6В08101
|Почвоведение и агрохимия
|6В08102
|Защита и карантин растений
|6В08103
|Организация тепличного хозяйства
|6В08104
|Плодоовощеводство
|6В08105
|IT в производстве агрокультур
|ФИЗИКА+ХИМИЯ
|В060
|Химическая инженерия и процессы
|6В07100
|Химическая инженерия и процессы
|МАТЕМАТИКА+ИНФОРМАТИКА
|В057
|Информационные технологии
|6В06100
|Информационные системы и технологии
|6В06101
|Агроинформатика
|6В06102
|Цифровая экономика
|БИОЛОГИЯ+ГЕОГРАФИЯ
|В079
|Лесное хозяйство
|6В08300
|Лесные ресурсы и лесоводство
|6В08301
|Ландшафтный дизайн
|В051
|Окружающая среда
|6В05200
|Промышленная экология
|ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН
|В004
|Подготовка учителей начальной военной подготовки
|6В01401
|Начальная военная подготовка и физическая культура
|В005
|Подготовка учителей физической культуры
|6В01405
|Физкультура и спорт
|В007
|Подготовка учителей художественного труда и черчения
|6В01402
|Профессиональное обучение (по профилю)
|6В01404
|Визуальное искусство, художественный труд и графика
