Казахстан на 8-м месте в мире по употреблению наркотиков

Казахстан вошел в топ-10 стран по потреблению наркотиков, об этом сообщается на сайте организации World Population Review. Их аналитики ежегодно публикуют рейтинг стран по уровню потребления запрещенных веществ, опираясь на ООН и Всемирную организацию здравоохранения.

Согласно рейтингу, первое место занимают США. По оценкам экспертов, около шести процентов американцев являются наркопотребителями и теряют 6,7 лет полноценной жизни.

На втором месте Эстония. Ее жители теряют 5 лет жизни. В тройке лидеров Беларусь, ее жители в среднем теряют четыре года жизни из-за употребления наркотиков. Затем идут Монголия, Канада, Гренландия и Россия.

Казахстан расположился на 8-м месте. По оценке аналитиков, наркотики забирают у казахстанцев в среднем 3,7 года здоровой полноценной жизни.