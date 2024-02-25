Главный специалист специализированного межрайонного уголовного суда ЗКО Анаргуль Ахонова рассказала, что рассмотрение уголовных дел присяжными заседателями является неотъемлемой частью правового государства. Так, по её словам, за последние пять лет в области присяжные заседатели рассмотрели 18 уголовных дел (в 2018 году - одно, 2019 году - три, в 2020 году - пять, 2021 году - два, в 2022 году - 0 и в 2023 году - семь). Подсудимые выбирают присяжных по совету родственников, сокамерников. Обычно такое рассмотрение предпочитают люди, которые уверены в своей невиновности, они надеются на снисхождение со стороны.

Кандидаты в присяжные формируются случайным методом из списка рядовых граждан. После тщательного отбора в основной состав избираются 10 присяжных. Ещё два присяжных отбираются для запаса. Все 12 присяжных участвуют в судебных процессах. В случае если один из основных присяжных заседателей по тем или иным причинам не может участвовать на процессах, то его заменяют запасным.

Перед началом судебного разбирательства присяжные заседатели приносят клятву. Список кандидатов в присяжные ежегодно обновляется. Местные исполнительные органы предоставляют список возможных кандидатов в областной суд.

В совещательной комнате принимают решение 10 присяжных заседателей и один председательствующий судья. Они голосуют, их голоса считаются равными. Голосование проходит анонимно. Чтобы человека признать виновным, нужно чтобы большинство присяжных ответили утвердительно на три вопроса. А чтобы подсудимого оправдать нужно, чтобы как минимум шесть присяжных ответили на три вопроса отрицательно.

Подозреваемый может попросить рассмотрения его дело присяжными заседателями во время ознакомления с материалами уголовного дела.

В качестве примера можно привести рассмотрение уголовного дела по жестокому убийству бизнесмена Еркина Мухангалиева. Тогда один из подсудимых пожелал, чтобы его судили присяжные заседатели. Они вынесли обвинительный приговор Руслану Кожантаеву и Турлану Амангельды. Им обоим дали по 15 лет тюрьмы.