В Актобе выявлены шесть иностранцев, незаконно находящихся в стране, сообщает Polisia.kz. Полицейскими совместно с сотрудниками пограничной службой ДКНБ Актюбинской области выявлено шесть граждан Афганистана, из которых трое пребывают в Республике Казахстан с нарушением законодательства в области миграции населения, выразившееся в невыезде из страны по истечению срока визы.

При проверке установлено, что указанные иностранцы прибыли в страну в ноябре 2023 года на основании виз категории “деловая” по приглашению частных компаний. По окончанию законного срока пребывания, принимающим лицом не приняты меры по их выезду из страны, а также сами иностранцы самостоятельно не покинули Казахстан.

В отношении незаконно прибывающих иностранцев и принимающего лица составлены административные протоколы и направлены в суд для принятия решения.