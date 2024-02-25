Как сообщает телеканал caspiannews, в дошкольном учреждении №48 «Родничок» обитают летучие мыши. Тревогу забили родители дошколят. Руководство детского сада не стало отрицать информацию.

Так, директор учреждения Лира Досалиева рассказала, что само здание очень старое, а капитальный ремонт в нем не проводился почти 40 лет.

– После жалоб родителей, мы направили письмо в городской отдел образования. Дезинфекцию проводит частная компания, которая выиграла конкурс. В минувшие выходные провели дезинфекцию, начали с того подвала, где были обнаружены летучие мыши. Далее обработали и другие помещения. в понедельник детский сад был закрыт, наши сотрудники проводили уборку в комнатах. мы непременно усилим дезинфекционные работы, - пообещала Лира Досалиева.

Териолог Федор Сараев говорит, что в Атырауской области обитают два вида летучих мышей. Представители первого вида - это кочевые рукокрылые, вторые - оседлые. Однако несмотря на крайне неприятный вид летучие мыши борются с насекомыми-вредителями, которые наносят вред сельхозугодиям.

– Часто бывает так, что люди их спугивают и они начинают метаться, искать новое место для зимовки. По своей воле они на улицу не полетят, там их ждет верная гибель. У нас нет больших колониальных групп летучих мышей, поэтому люди могут столкнуться с единицами. Если люди всё же столкнуться с зимующими летучими мышами, то лучше их не трогать. Если хотите избавиться от них, то перед зимой тщательно закрывайте щели, чердаки, - посоветовал Федор Сараев.

Жители Атырау обычно спокойно реагируют на этих животных. ведь они давно уже облюбовали подвалы и чердаки, темные и влажные уголки многоэтажных домов.

Спасатель ДЧС Атырауской области Абилсейит Жалгасов говорит, что к ним часто обращаются люди, в форточки которых залетели летучие мыши. Они просят помочь выгнать их.

– В таких случаях мы приезжаем, аккуратно ловим их и выпускаем на волю. Ведь от них никакого вреда нет, - отметил специалист.

Между тем, по данным спасателей, в прошлом году с такой проблемой к ним обратились 20 жителей Атырау.