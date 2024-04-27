26 апреля состоялась внеочередная сессия областного маслихата. Одним из важных рассматриваемых вопросов стало уточнение областного бюджета. Так, по словам руководителя управления финансов ЗКО Нурлана Есенгалиева, общая сумма к распределению составила 13,5 миллиарда тенге, а с учетом изменений областной бюджет составил 485,9 миллиарда тенге.

– В свою очередь, предлагается уточнить следующие расходы. На сферу здравоохранения планируется направить 494 миллиона тенге. На сферу образования - 122 миллиона тенге. Эти деньги предусмотрены на начало работ по благоустройству территории СОШ №31. На сферу ветеринарии и охраны окружающей среды планируем направить 746 миллиона тенге. На сферу ЖКХ 9,4 миллиарда тенге, в том числе на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально-уязвимых слоев населения - 1,2 миллиарда тенге и кредитование на приобретение жилья для социально уязвимых слоев населения - 8,1 миллиарда тенге, - отметили в управлении финансов в ЗКО.

На прочие расходы предусмотрены 2,6 миллиарда тенге. Два миллиарда из которых будут направлены на пополнение резерва области.

Заместитель акима ЗКО Тлепберген Каюпов отметил, что первоочередной задачей на данный момент является ликвидация последствий паводка. Пострадавшим необходимо выдать компенсации, для этого и пополняется резерв области.

– После ликвидации всех последствий наш бюджет восстановится. Но наши национальные проекты как «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения» тоже не будут простаивать, - отметил он.

Что касается расходов, то замакима области подчеркнул, что в этом году планируется максимально экономить бюджет. Другими словами, крупные форумы, культурные и праздничные мероприятия будут менять формат проведения либо вовсе будут отменены. После первого полугодия вновь будет уточнение бюджета.

Кроме этого, Тлепберген Каюпов заверил, что ни один пострадавший от наводнений не останется без помощи. Оставшиеся без жилья жители региона до первого сентября должны будут заехать в новые дома.