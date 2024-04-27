Трое детей выпали из окон в Актобе с начала года

Так, последний случай произошел 18 апреля, когда из окна первого этажа многоэтажного дома по проспекту Абая выпала двухлетняя девочка, сообщает Polisia.kz. Родители находились на работе, а ребенок был под присмотром пятилетней сестры. Пострадавшая с мамой находится в больнице.

А 24 апреля очевидцы засняли, как шестилетний мальчик сидит на подоконнике балкона третьего этажа и позвонили в полицию. На место выехали сотрудники ювенальной полиции и провели профилактическую беседу с родителями.

Полиция просит родителей быть внимательными по отношению к детям.

Соблюдайте несколько правил: