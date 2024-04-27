Так, последний случай произошел 18 апреля, когда из окна первого этажа многоэтажного дома по проспекту Абая выпала двухлетняя девочка, сообщает Polisia.kz. Родители находились на работе, а ребенок был под присмотром пятилетней сестры. Пострадавшая с мамой находится в больнице.
А 24 апреля очевидцы засняли, как шестилетний мальчик сидит на подоконнике балкона третьего этажа и позвонили в полицию. На место выехали сотрудники ювенальной полиции и провели профилактическую беседу с родителями.
Полиция просит родителей быть внимательными по отношению к детям.
Соблюдайте несколько правил:
- – не оставляйте ребенка одного в комнате с открытым окном даже на минуту;
- – не разрешайте детям играть на подоконнике;
- – следите, чтобы дети не подходили к открытым окнам, не ставьте малышей на подоконник, строго предупреждайте попытки детских игр на подоконнике;
- – уберите от окон мебель, включая кровати, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник;
- – установите на окна специальные фиксаторы, которые позволяют ребенку открыть окно всего на несколько сантиметров;
- – установите ручку с ключом, с помощью которой можно фиксировать окно в режиме проветривания;
- – помните: москитная сетка никогда не защитит ребенка от падения из окна, ребенок воспринимает конструкцию, как опору и выпадает из окна вместе с ней.