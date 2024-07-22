Прокуратура Мунайлинского района по результатам проверки КГУ «Специальная школа №3» выявила ряд нарушений закона со стороны руководства учреждения.

Так, директор школы на ежемесячно незаконно собирал деньги с подчиненных. Средства ему перечисляли на банковские счета в Kaspi bank и Halyk bank.

– Кроме того, установлены факты незаконного перечисления денежных средств на основании издания формальных приказов и начисления завышенных премий отдельным лицам. Также, директор школы принуждал своих подчиненных оплачивать наложенные на него административные штрафы, - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Теперь предприимчивому директору школы грозит ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до двух 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.