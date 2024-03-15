На пять лет осудили жителя ЗКО за попытку изнасилования

Случай произошел в сентябре прошлого года в Аксае. Из материалов уголовного дела следуетЮ что житель города возле дома №21 десятого микрорайона познакомился с девушкой. Далее он увел её в безлюдное место за ограждение физкультурно-оздоровительного клуба, обнял сзади и с целью изнасилования, потребовал раздеться.

– Получив отказ, мужчина достал из кармана куртки канцелярский нож и четыре раза ударил им девушку. Она получила колото-резаные раны головы, шеи и правого плеча. После потерпевшая начала кричать и убежала в сторону дома №19 в микрорайоне 10 города Аксай. Таким образом преступник не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Он скрылся в неизвестном направлении и по пути потерял лезвие канцелярского ножа, - говорится в сообщении областного суда.

Приговором суда мужчина признан виновным в попытке изнасилования. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор суда вступил в законную силу.